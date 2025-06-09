Відключення світла в Сумській області є частиною планових заходів для підвищення надійності та безпеки електропостачання в регіоні.

АТ "Сумиобленерго" повідомляє про відключення світла в Сумській області, яке відбудеться 13 червня 2025 року у межах Недригайлівської селищної територіальної громади, передає Politeka.

З 08:00 до 15:00 заплановане тимчасове припинення електропостачання у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі.

Без електроенергії залишаться десятки вулиць і провулків смт Недригайлів: зокрема, це вулиці Бережок, Будівельна, Вишнева, Героїв Чорнобиля, Заболотівка, Зарічна, Зарудка, Капельгородського, Лісова, Магалівська, Незалежності, Нестора.

Також: Кизенка, Олександра Шовтути, Патріотів України, Піски, Слобідська, Спортивна, Сумська, Училищна, Шевченка, Шкільна, Ювілейна, Яценкова, а також провулки 1-й Сумський, Зарудки, Шпилівка та Ювілейний.

Роботи мають профілактичний характер і спрямовані на покращення технічного стану мережі. Енергетики перепрошують за можливі незручності та просять жителів поставитися з розумінням до тимчасових обмежень.

Відключення світла в Сумській області є частиною планових заходів для підвищення надійності та безпеки електропостачання в регіоні. У разі потреби українців отримати детальнішу інформацію, радимо звертатись до кол-центру АТ "Сумиобленерго".

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