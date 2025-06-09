Отключение света в Сумской области является частью плановых мер по повышению надежности и безопасности электроснабжения в регионе.

АО "Сумыоблэнерго" сообщает об отключении света в Сумской области, которое состоится 13 июня 2025 в рамках Недригайловской поселковой территориальной громады, передает Politeka.

С 08:00 до 15:00 запланирована временная остановка электроснабжения в связи с выполнением ремонтных работ на воздушной линии электропередачи.

Без электроэнергии останутся десятки улиц и переулков пгт Недригайлов: в частности, это улицы Бережок, Строительная, Вишневая, Героев Чернобыля, Заболотовка, Заречная, Зарудка, Капельгородского, Лесная, Магаловская, Независимости, Нестора.

Кизенко, Александра Шовтуты, Патриотов Украины, Пески, Слободская, Спортивная, Сумская, Училищная, Шевченко, Школьная, Юбилейная, Яценкова, а также переулки 1-й Сумской, Зарудки, Шпилевка и Юбилейный.

Работы носят профилактический характер и направлены на улучшение технического состояния сети. Энергетики извиняются за возможные неудобства и просят жителей отнестись с пониманием к временным ограничениям.

Отключение света в Сумской области является частью плановых мер по повышению надежности и безопасности электроснабжения в регионе. В случае необходимости украинцев получить более подробную информацию, советуем обращаться в колл-центр АО "Сумыоблэнерго".

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