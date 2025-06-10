Безкоштовні продукти для ВПО в Україні можна отримати за встановленим графіком.

Безкоштовні продукти для ВПО в Україні надаються в українських містах при пілтримці благодійних хабів та організацій, повідомляє Politeka.net.

Ми відібрали корисну інформацію для тих, хто потребує підтримки.

Харків

Їжу можна отримати у громадській організації, що працює в межах міста.

Громадська організація «Їжа Харків’янам» надає гуманітарну допомогу мешканцям Харкова та переселенцям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Серед пріоритетів — підтримка найуразливіших категорій населення, які проживають саме в межах Харківської територіальної громади (організація не працює в області).

Допомога надається у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові, засобів гігієни та інших базових речей. Наразі допомога є одноразовою, про можливі зміни повідомляється на офіційних сторінках організації в соцмережах.

Дніпро та область

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів надаються Центром допомоги переселенцям та армії, проте кількість місць обмежена.

Допомога призначена для людей віком від 65 років, які мають чинну довідку переселенця з дніпровською адресою. Отримати їжу можуть лише самі заявники — передача допомоги родичам або представникам не передбачена.

Для реєстрації необхідно мати при собі копії довідки про статус внутрішньо переміщених осіб та ідентифікаційного коду. У разі потреби копії можна зробити безпосередньо на місці за символічну пожертву.

Полтава та область

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області надаються благодійним фондом ADRA Ukraine.

Організація роздає безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, а також набори першої необхідності, до яких входять медикаменти та предмети гігієни.

Крім того, окремі проєкти спрямовані на покращення якості життя в громадах. Це стосується сфери освіти, медицини, соціального захисту й інфраструктури. Значну увагу приділяють підтримці літніх людей, людей з інвалідністю та просуванню здорового способу життя.

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