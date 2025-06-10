Бесплатные продукты для ВПЛ в Украине можно получить по установленному графику.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Украине предоставляются в украинских городах при полдержке благотворительных хабов и организаций, сообщает Politeka.net.

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Харьков

Еду можно получить в общественной организации, работающей в черте города.

Общественная организация «Еда Харьковчанам» оказывает гуманитарную помощь жителям Харькова и переселенцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Среди приоритетов - поддержка самых уязвимых категорий населения, проживающих именно в пределах Харьковской территориальной общины (она не работает в области).

Помощь оказывается в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, средств гигиены и других базовых вещей. В настоящее время помощь является одноразовой, о возможных изменениях сообщается на официальных страницах организации в соцсетях.

Днепр и область

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров предоставляются Центром помощи переселенцам и армии, однако количество мест ограничено.

Содействие предназначено для людей старше 65 лет, имеющих действующую справку переселенца с днепровским адресом. Получить еду могут только сами заявители – передача поддержки родственникам или представителям не предусмотрена.

Для регистрации необходимо иметь при себе копию справки о статусе внутренне перемещенных лиц и идентификационного кода. При необходимости копию можно сделать непосредственно на месте за символическое пожертвование.

Полтава и область

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предоставляются благотворительным фондом ADRA Ukraine.

Организация раздает бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, а также наборы первой необходимости, в которые входят медикаменты и предметы гигиены.

Кроме того, некоторые проекты направлены на улучшение качества жизни в общинах. Это касается сферы образования, медицины, социальной защиты и инфраструктуры. Значительное внимание уделяется поддержке пожилых людей, людей с инвалидностью и продвижению здорового образа жизни.

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