Питання підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області стає особливо актуальним.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області та інших регіонах може залишитися на паузі, повідомляє Politeka.

Уряд України запропонував зміни до постанови №502, яка регулює тарифну політику у сфері водопостачання та водовідведення під час воєнного стану. Міністерство розвитку громад ініціювало проєкт, який уже винесено на громадське обговорення.

Згідно з документом, органам місцевого самоврядування рекомендують утриматися від зростання тарифів для населення, зберігаючи їх на рівні 24 лютого 2022 року. Якщо ж тарифи залишаться незмінними, різницю між економічно обґрунтованою вартістю і фактичною ціною мають компенсувати місцеві бюджети.

У пояснювальній записці йдеться про ризики: без компенсації підприємства можуть зазнавати збитків, що призведе до перебоїв у роботі або зниження якості послуг. У контексті підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області, це питання стає особливо актуальним — адже законодавчий мораторій наразі не охоплює воду та каналізацію.

Також уряд пропонує дозволити підприємствам тимчасово зупиняти інвестиційні програми в зонах бойових дій, спрямовуючи кошти на критичні витрати. Остаточне рішення залишиться за НКРЕКУ та місцевими радами.

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