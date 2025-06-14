Вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области становится особенно актуальным.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области и в других регионах может остаться на паузе, сообщает Politeka.

Правительство Украины предложило изменения в постановление №502, которое регулирует тарифную политику в сфере водоснабжения и водоотведения во время военного положения. Министерство развития общин инициировало проект, уже вынесенный на общественное обсуждение.

Согласно документу, органам местного самоуправления рекомендуют воздержаться от роста тарифов для населения, сохраняя их на уровне 24 февраля 2022 года. Если тарифы останутся неизменными, разницу между экономически обоснованной стоимостью и фактической ценой должны компенсировать местные бюджеты.

В пояснительной записке говорится о рисках: без компенсации предприятия могут нести убытки, что приведет к перебоям в работе или снижению качества услуг. В контексте повышения тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области этот вопрос становится особенно актуальным — ведь законодательный мораторий пока не охватывает воду и канализацию.

Также правительство предлагает разрешить предприятиям временно останавливать инвестиционные программы в зонах боевых действий, направляя средства на критические расходы. Окончательное решение останется за НКРЭК и местными советами.

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