Дефіцит продуктів у Миколаєві також обумовлений зростанням собівартості, адже через холоди фермери змушені пересівати поля, що веде до додаткових витрат.

Дефіцит продуктів у Миколаєві цього року пов’язаний із несприятливими погодними умовами, що загрожують майбутньому врожаю, повідомляє Politeka.

Попри негативні прогнози, Мінагрополітики зберігає оптимізм, а Нацбанк очікує зниження інфляції до кінця року. Тепла зима та холодна весна спричинили загибель фруктів і ягід, а доля овочів і зернових залишається невизначеною через постійні негоди.

Проблеми з вирощуванням зернових і олійних почалися ще минулої осені через посуху, яка призвела до скорочення посівних площ. Виробництво пшениці у 2025/26 МР може впасти на 10-15% від прогнозу — до 22,5 млн тонн, якщо посуха збережеться.

Президент Української зернової асоціації Микола Горбачов попереджає про ризики подальшого зниження урожаю. На півдні, зокрема у Херсонській області, аграрії очікують значних збитків через недостатню кількість опадів.

Дефіцит продуктів у Миколаєві також обумовлений зростанням собівартості, адже через холоди фермери змушені пересівати поля, що веде до додаткових витрат. Міністерство аграрної політики все ще сподівається, що заморозки не критично вплинуть на основні культури, але ситуація залишається складною.