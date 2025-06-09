Дефицит продуктов в Николаеве также обусловлен ростом себестоимости, ведь из-за холодов фермеры вынуждены пересевать поля, что ведет к дополнительным затратам.

Дефицит продуктов в Николаеве в этом году связан с неблагоприятными погодными условиями, угрожающими будущему урожаю, сообщает Politeka.

Несмотря на негативные прогнозы, Минагрополитики сохраняет оптимизм, а Нацбанк ожидает понижения инфляции до конца года. Теплая зима и холодная весна повлекли за собой гибель фруктов и ягод, а судьба овощей и зерновых остается неопределенной из-за постоянных непогод.

Проблемы с выращиванием зерновых и масличных начались еще прошлой осенью из-за засухи, которая привела к сокращению посевных площадей. Производство пшеницы в 2025/26 МГ может упасть на 10-15% от прогноза — до 22,5 млн. тонн, если засуха сохранится.

Президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев предупреждает о рисках дальнейшего понижения урожая. На юге, в частности в Херсонской области, аграрии ожидают значительный ущерб из-за недостаточного количества осадков.

Дефицит продуктов в Николаеве также обусловлен ростом себестоимости, ведь из-за холодов фермеры вынуждены пересевать поля, что ведет к дополнительным затратам. Министерство аграрной политики все еще надеется, что заморозки не критически отразятся на основных культурах, но ситуация остается сложной.