Дефицит продуктов в Николаеве в этом году связан с неблагоприятными погодными условиями, угрожающими будущему урожаю, сообщает Politeka.
Несмотря на негативные прогнозы, Минагрополитики сохраняет оптимизм, а Нацбанк ожидает понижения инфляции до конца года. Теплая зима и холодная весна повлекли за собой гибель фруктов и ягод, а судьба овощей и зерновых остается неопределенной из-за постоянных непогод.
Проблемы с выращиванием зерновых и масличных начались еще прошлой осенью из-за засухи, которая привела к сокращению посевных площадей. Производство пшеницы в 2025/26 МГ может упасть на 10-15% от прогноза — до 22,5 млн. тонн, если засуха сохранится.
Президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев предупреждает о рисках дальнейшего понижения урожая. На юге, в частности в Херсонской области, аграрии ожидают значительный ущерб из-за недостаточного количества осадков.
Дефицит продуктов в Николаеве также обусловлен ростом себестоимости, ведь из-за холодов фермеры вынуждены пересевать поля, что ведет к дополнительным затратам. Министерство аграрной политики все еще надеется, что заморозки не критически отразятся на основных культурах, но ситуация остается сложной.
Преодоление дефицита продуктов в Николаеве зависит от дождей, модернизации аграрной инфраструктуры и поддержки фермеров в сложных погодных условиях.
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