В рамках проєкту продовжується надання гуманітарної допомоги у Полтавській області пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та іншим.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається благодійним фондом Карітас, проте важливо уважно стежити за графіком роздачі підтримки, повідомляє Politeka.net.

Прес-служба організації розкрила подробиці.

Карітас України входить в одну з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі та Європі. Гумдопомога роздається в рамках проєкту "Надзвичайне реагування на гуманітарну кризу в Україні".

В рамках проєкту продовжується надання всебічної допомоги пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та тим, хто постраждав від збройного конфлікту, незалежно від місця проживання. Підтримка включає:

Гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Полтавській області: забезпечення продуктами харчування, питною водою та засобами особистої гігієни.

Юридичну та психосоціальну підтримку: вирішення правових питань та надання психологічної підтримки як дорослим, так і дітям.

вирішення правових питань та надання психологічної підтримки як дорослим, так і дітям. Житло та зимова підготовка: сприяння у створенні безпечних, комфортних притулків для ВПО, а також допомога у підготовці до холодного сезону.

Уся підтримка спрямована на покращення якості життя людей, які постраждали від війни, та створення умов для їхньої адаптації й відновлення.

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