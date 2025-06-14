В рамках проекта продолжается предоставление гуманитарной помощи в Полтавской области пенсионерам, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и другим.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется благотворительным фондом Каритас, однако важно внимательно следить за графиком раздачи поддержки, сообщает Politeka.net.

Пресс-служба организации раскрыла подробности.

Каритас Украины входит в одну из самых больших международных сетей благотворительных организаций в мире и Европе. Гумпомощь раздается в рамках проекта "Чрезвычайное реагирование на гуманитарный кризис в Украине".

В рамках проекта продолжается предоставление всестороннего содействия пенсионерам, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и пострадавшим от вооруженного конфликта, независимо от места жительства. Содействие включает:

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: обеспечение продуктами питания, питьевой водой и средствами личной гигиены.

Юридическая и психосоциальная поддержка: решение правовых вопросов и оказание психологической поддержки как взрослым, так и детям.

решение правовых вопросов и оказание психологической поддержки как взрослым, так и детям. Жилье и зимняя подготовка: содействие в создании безопасных, комфортных приютов для ВПЛ, а также помощь в подготовке к холодному сезону.

Вся поддержка направлена ​​на улучшение качества жизни пострадавших от войны людей и создание условий для их адаптации и восстановления.

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