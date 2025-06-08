Відключення світла на тиждень 9–15 червня в Сумській області необхідне для забезпечення безпеки під час ремонтних робіт.

АТ "Сумиобленерго" повідомляє про відключення світла на тиждень 9–15 червня в Сумській області у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі, передає Politeka.

Тимчасова перерва в електропостачанні запланована у п’ятницю, 13 червня 2025 року, з 08:00 до 15:00 у населених пунктах Недригайлівської селищної територіальної громади.

Без електропостачання залишаться вулиці: Бережок, Будівельна, Вишнева, Героїв Чорнобиля, Заболотівка, Зарічна, Зарудка, Капельгородського, Лісова, Магалівська, Незалежності, Нестора Кизенка, Олександра Шовтути, Патріотів України, Піски/

Також: Слобідська, Спортивна, Сумська, Училищна, Шевченка, Шкільна, Ювілейна, Яценкова, а також провулки: 1-й Сумський, Зарудки, Шпилівка, Ювілейний.

Відключення світла на тиждень 9–15 червня в Сумській області необхідне для забезпечення безпеки під час ремонтних робіт і подальшої стабільності енергопостачання.

Енергетики просять мешканців поставитися до ситуації з розумінням і дотримуватись правил безпеки. У разі несприятливих погодних умов графік робіт може бути змінений.

Українців просять заздалегідь спланувати свої справи з урахуванням відключення. Після завершення робіт електропостачання буде відновлено у повному обсязі.

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