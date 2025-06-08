Отключение света в неделю 9–15 июня в Сумской области необходимо для обеспечения безопасности во время ремонтных работ.

АО "Сумыоблэнерго" сообщает об отключении света в неделю 9–15 июня в Сумской области в связи с проведением плановых ремонтных работ на воздушной линии электропередачи, передает Politeka.

Временный перерыв в электроснабжении запланирован в пятницу, 13 июня 2025 года, с 08:00 до 15:00 в населенных пунктах Недригайловского поселкового территориального общества.

Без электроснабжения останутся улицы: Бережок, Строительная, Вишневая, Героев Чернобыля, Заболотовка, Заречная, Зарудка, Капельгородского, Лесная, Магаловская, Независимости, Нестора Кизенко, Александра Шовтуты, Патриотов Украины, Пески/

Также: Слободская, Спортивная, Сумская, Училищная, Шевченко, Школьная, Юбилейная, Яценкова, а также переулки: 1-й Сумской, Зарудки, Шпилевка, Юбилейный.

Отключение света в неделю 9–15 июня в Сумской области необходимо для обеспечения безопасности во время ремонтных работ и последующей стабильности энергоснабжения.

Энергетики просят жителей отнестись к ситуации с пониманием и соблюдать правила безопасности. При неблагоприятных погодных условиях график работ может быть изменен.

Украинцев просят заранее спланировать свои дела с учетом отключения. После завершения работ электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.

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