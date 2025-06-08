Місцевих мешканців попередили про графік відключення газу на тиждень з 9 по 15 червня на Київщині, тому розповідаємо деталі.

Відключення газу на тиждень з 9 по 15 червня на Київщині стосується одразу кількох населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як інформують у місцевих «Газмережах», у нашому регіоні готуються до масштабних технічних робіт. Через це багатьом мешканцям доведеться тимчасово обійтися без блакитного палива.

Відключення газу на тиждень з 9 по 15 червня на Київщині відбудеться у зв’язку з реконструкцією та плановим ремонтом на ділянках газопроводів у різних районах. У Білій Церкві 9 числа з 9:00 до 17:00 блакитне паливо тимчасово зникне в окремих багатоквартирних будинках на вулицях Молодіжній та Архипа Люльки.

Фахівці просять заздалегідь перекрити крани перед приладами й не відкривати їх до завершення робіт. У Вишгородському районі з 2 по 13 число газопостачання частково припинене в селі Ясногородка, кооперативах Жовтень, Хімік, Жемчужина, а також у Новосілках.

Роботи триватимуть на газопроводах середнього та низького т иску. Аналогічне попередження стосується і мешканців Пришивальні у Васильківському районі, де фахівці працюватимуть з 9 по 13 число.

Відключення газу на тиждень з 9 по 15 червня на Київщині викличе певні незручності, але це частина необхідної профілактики. Фахівці кажуть, що без регулярної перевірки і ремонту система не може працювати стабільно і безпечно. Усі відновлювальні роботи проводитимуть працівники місцевої філії «Газмережі».

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