Местных жителей предупредили о графике отключения газа на неделю с 9 по 15 июня в Киевской области, поэтому рассказываем детали.

Отключение газа на неделю с 9 по 15 июня в Киевской области касается сразу нескольких населенных пунктов, сообщает Politeka.

Как информируют в местных «Газсетях», в нашем регионе готовятся к масштабным техническим работам. Поэтому многим жителям придется временно обойтись без голубого топлива.

Отключение газа на неделю с 9 по 15 июня в Киевской области произойдет в связи с реконструкцией и плановым ремонтом на участках газопроводов в разных районах. В Белой Церкви 9 числа с 9.00 до 17.00 голубое топливо временно исчезнет в отдельных многоквартирных домах на улицах Молодежной и Архипа Люльки.

Специалисты просят заранее перекрыть краны перед приборами и не открывать их до завершения работ. В Вышгородском районе со 2 по 13 число газоснабжения частично прекращено в селе Ясногородка, кооперативах Октябрь, Химик, Жемчужина, а также в Новоселках.

Работы будут продолжаться на газопроводах среднего и низкого давления. Аналогичное предупреждение касается и жителей Пришивальни в Васильковском районе, где специалисты будут работать с 9 по 13 число.

Отключение газа на неделю с 9 по 15 июня в Киевской области вызовет определенные неудобства, но это часть необходимой профилактики. Специалисты говорят, что без регулярной проверки и ремонта, система не может работать стабильно и безопасно. Все восстановительные работы будут проводить работники местного филиала «Газсети».

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