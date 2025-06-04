Відключення світла в Полтавській області є плановими й необхідні для надійної роботи енергосистеми.

Скороходівська селищна рада інформує мешканців про відключення світла в Полтавській області, заплановані на 5 та 6 червня 2025 року, повідомляє Politeka.

АТ «Полтаваобленерго» проводить технічне обслуговування та ремонт електромереж. У зв’язку з цим можливі тимчасові перебої з електропостачанням у кількох громадах.

5 червня (08:00–20:00):

с. Нова Знам’янка — вулиці Гоголя, Кленова, Енергетиків, Шевченка, Героїв України, інші

с. Білецьківка, с. Бурти, с. Маламівка, с. Підгірне, с. Майбородівка — окремі вулиці

м. Кременчук — вул. Віри Холодної, Євгена Патона, Енергетиків

с. Вільна Терешківка, с. Потоки

смт Скороходове, смт Чутове, с. Петрівка — вул. Енергетиків, Миру, Незалежності

6 червня (08:00–20:00):

Ремонтні роботи продовжаться у тих самих населених пунктах: Чутове, Скороходове, Нова Знам’янка, Білецьківка, Бурти, Маламівка, Майбородівка, м. Кременчук, Вільна Терешківка, Потоки, а також у селах Шевченка та Филенкове.

Причина — технічне обслуговування, капітальний ремонт і підключення нових об’єктів. Відключення світла в Полтавській області є плановими й необхідні для надійної роботи енергосистеми.

Жителям радять заздалегідь врахувати відсутність електроенергії у побутових справах. Слідкуйте за оновленнями на сайтах місцевих рад та АТ «Полтаваобленерго».

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