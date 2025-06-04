Отключение света в Полтавской области является плановым и необходимым для надежной работы энергосистемы.

Скороходовский поссовет информирует жителей об отключении света в Полтавской области, запланированных на 5 и 6 июня 2025 года, сообщает Politeka.

АО «Полтаваоблэнерго» производит техническое обслуживание и ремонт электросетей. В этой связи возможны временные перебои с электроснабжением в нескольких общинах.

5 июня (08:00–20:00):

с. Новая Знаменка – улицы Гоголя, Кленова, Энергетиков, Шевченко, Героев Украины, другие

с. Белецковка, с. Бурты, с. Маламовка, с. Подгорное, с. Майбородовка – отдельные улицы

г. Кременчуг – ул. Веры Холодной, Евгения Патона, Энергетиков

с. Свободная Терешковка, с. Потоки

пгт Скороходово, пгт Чутово, с. Петровка – ул. Энергетиков, Мира, Независимости

6 июня (08:00–20:00):

Ремонтные работы продолжатся в тех же населенных пунктах: Чутово, Скороходово, Новая Знаменка, Белецковка, Бурты, Малаевка, Майбородовка, г. Кременчуг, Свободная Терешковка, Потоки, а также в селах Шевченко и Филен.

Причина – техническое обслуживание, капитальный ремонт и подключение новых объектов. Отключение света в Полтавской области является плановым и необходимым для надежной работы энергосистемы.

Жителям советуют заранее учесть отсутствие электроэнергии по бытовым делам. Следите за обновлением на сайтах местных советов и АО «Полтаваоблэнерго».

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