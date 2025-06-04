Скороходовский поссовет информирует жителей об отключении света в Полтавской области, запланированных на 5 и 6 июня 2025 года, сообщает Politeka.
АО «Полтаваоблэнерго» производит техническое обслуживание и ремонт электросетей. В этой связи возможны временные перебои с электроснабжением в нескольких общинах.
5 июня (08:00–20:00):
с. Новая Знаменка – улицы Гоголя, Кленова, Энергетиков, Шевченко, Героев Украины, другие
с. Белецковка, с. Бурты, с. Маламовка, с. Подгорное, с. Майбородовка – отдельные улицы
г. Кременчуг – ул. Веры Холодной, Евгения Патона, Энергетиков
с. Свободная Терешковка, с. Потоки
пгт Скороходово, пгт Чутово, с. Петровка – ул. Энергетиков, Мира, Независимости
6 июня (08:00–20:00):
Ремонтные работы продолжатся в тех же населенных пунктах: Чутово, Скороходово, Новая Знаменка, Белецковка, Бурты, Малаевка, Майбородовка, г. Кременчуг, Свободная Терешковка, Потоки, а также в селах Шевченко и Филен.
Причина – техническое обслуживание, капитальный ремонт и подключение новых объектов. Отключение света в Полтавской области является плановым и необходимым для надежной работы энергосистемы.
Жителям советуют заранее учесть отсутствие электроэнергии по бытовым делам. Следите за обновлением на сайтах местных советов и АО «Полтаваоблэнерго».
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев во Львове: где можно найти убежище.
Также Politeka писала Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе: как получить временный дом.
Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: кому помогут и куда обращаться.