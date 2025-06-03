Дефіцит продуктів у Сумах та інших регіонах виникає через те, що внутрішній попит значно перевищує пропозицію.

Дефіцит продуктів у Сумах відчувається не лише у звичних категоріях – річкова риба також поступово зникає з прилавків, повідомляє Politeka.

Попри те, що більшість риби на українських ринках і в супермаркетах — вітчизняного походження, її обсяги залишаються обмеженими.

Про це повідомив керівник Асоціації українських імпортерів риби та морепродуктів Дмитро Загуменний, зазначивши, що український рибний продукт — це результат роботи підприємств аквакультури та рибного промислу на водосховищах.

Однак через війну Україна втратила доступ до ресурсів Чорного й Азовського морів, що суттєво скоротило обсяги вилову. Якщо раніше добували близько 90 тисяч тонн рибного товара на рік, то зараз ця цифра не перевищує 35 тисяч тонн. Це створює дефіцит продуктів у Сумах та інших регіонах, адже внутрішній попит значно перевищує пропозицію.

На ціну риби впливають витрати на корми, оренду, логістику та електроенергію, що постійно зростають. Попри це, здорожчання не є стрибкоподібним і співмірне з темпами зростання цін на інші товари. Тим часом імпорт рибної продукції сягнув 350 тисяч тонн на рік — це удесятеро більше за українське виробництво.

Експерти вважають, що подальший розвиток аквакультури — єдиний шлях до зміцнення продовольчої незалежності.

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