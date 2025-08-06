Підвищення тарифів на воду в Одеській області охоплює всіх користувачів послуг у межах великого міста.

З 1 серпня розпочалося підвищення тарифів на воду в Одеській області, і воно стосується як побутових споживачів у Південному, так і юридичних осіб, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Вартість централізованого водопостачання разом із водовідведенням зросте на 13,5%.

Для мешканців Південного загальний тариф становитиме 61,44 грн за 1 м³. У цю суму входить плата за подачу — 32,664 грн, а також за водовідведення — 28,776. У порівнянні з попереднім періодом, ціна за один куб підвищилася на 7,32 гривень.

Для комерційного сектору також передбачено зміну вартості. Вартість централізованого водопостачання залишилася незмінною — 32,664 грн/м³. Водночас вартість водовідведення збільшено — 44,616 грн/м³. У підсумку юридичні споживачі платитимуть 77,28 гривень за куб.

Підвищення тарифів на воду в Одеській області охоплює всіх користувачів послуг у межах Південного. Оновлення цін впроваджується без винятків — одночасно для домогосподарств та організацій. Це дозволяє уніфікувати систему нарахування та забезпечити її відповідність економічним показникам.

Окремо в регіоні повідомляли й про зміни у сфері електропостачання. Найбільші коливання зафіксовано у вечірні години — з 17:00 до 23:00. Саме в цей період навантаження на енергосистему найбільше. У результаті ціна 1 мегават-години зросла з 9 000 до 15 000 гривень на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому. На балансуючому ринку — до 16 000 гривень.

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