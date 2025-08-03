Жителям рекомендують заздалегідь враховувати графік відключення світла в Одеській області на тиждень з 4 по 10 серпня.

Графік відключення світла в Одеській області на тиждень з 4 по 10 серпня охоплює Чорноморську, Южненську та Біляївську громади, повідомляє Politeka.

Про це інформують на офіційних сайтах цих громад.

У зв’язку з необхідністю проведення профілактичних заходів в електромережах, згідно з повідомленням АТ "ДТЕК Одеські електромережі", заплановане припинення електропостачання у межах регіону.

4 серпня, з 08:00 до 17:00, у місті Чорноморськ будуть знеструмлені: вул. 1-го Травня, Захисників України, Набережна, просп. Миру. Цього ж дня у Бурлачій Балці з 10:00 до 17:00 електроенергії не буде на вулицях: Виноградна, Приморська, Садова, Степова, Шкільна, Шевченка, Сонячна, Центральна, Північна, Інститутська, Радісна, а також провулках: Степний, Виноградний, Приморський, Прилиманський.

У Южненській громаді 4 числа з 08:00 до 16:00 без світла залишаться мешканці смт Нові Білярі та села Григорівка по вул. Чорноморська. Така ж ситуація повториться 5 серпня — час відключення не зміниться.

Також 4 і 5 числа на території села Градениці (Біляївська громада) буде припинено електропостачання з 08:00 до 17:00. Знеструмлення охопить вулиці: Шевченка, Весела, Вишнева, Зарічна, Зелена, Зоряна, Дружби, Матросова, Молодіжна, Набережна, Перемоги, Польова, Прикордонна, Рибацька, Садова, Свободи, Сонячна, Степова, Центральна, Хутірська, Шатохіна Сергія Героя України, Широка.

Також відключення торкнеться провулків: Вишневий, Радісний, Тихий, Зелений, Перемоги, Садовий, Чорноморський, 1-й та 2-й Степовий, 2-й Шевченський.

Жителям рекомендують заздалегідь враховувати графік відключення світла в Одеській області на тиждень з 4 по 10 серпня.

Джерела: Южненська міська територіальна громада, Чорноморська міська територіальна громада, Біляївська міська рада

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: відколи місцеві жителі платять рекордно багато.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога в Одесі: хто має право та як отримати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Одеській області: нестача важливого товару вплине на українців.