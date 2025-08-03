Жителям рекомендуют заранее учитывать график отключения света в Одесской области на неделю с 4 по 10 августа.

График отключения света в Одесской области на неделю с 4 по 10 августа охватывает Черноморскую, Южненскую и Беляевскую общины, сообщает Politeka.

Об этом информируют на официальных сайтах этих общин.

В связи с необходимостью проведения профилактических мероприятий в электросетях, согласно сообщению АО "ДТЭК Одесские электросети", запланировано прекращение электроснабжения в пределах региона.

4 августа, с 08:00 до 17:00, в городе Черноморск будут обесточены: ул. 1-го Мая, Набережная, просп. Мира. В этот же день в Бурлачей Балке с 10:00 до 17:00 электроэнергии не будет на улицах: Виноградная, Приморская, Садовая, Степная, Школьная, Шевченко, Солнечная, Центральная, Северная, Институтская, Радостная, а также на переулках: Степной, Виноградный, Виноградный.

В Южной общине 4 числа с 08:00 до 16:00 без света останутся жители пгт Новые Беляри и села Григоровка по ул. Черноморская. Такая же ситуация повторится 5 августа – время отключения не изменится.

Также 4 и 5 числа на территории села Граденицы (Беляевская община) будет прекращено электроснабжение с 08:00 до 17:00. Обесточивание охватит улицы: Шевченко, Веселая, Вишневая, Заречная, Зеленая, Звездная, Дружбы, Матросова, Молодежная, Набережная, Победы, Полевая, Пограничная, Рыбацкая, Садовая, Свободы, Солнечная, Степная, Центральная, Хуторская, Шато.

Также отключение коснется переулков: Вишневый, Радостный, Тихий, Зеленый, Победы, Садовый, Черноморский, 1-й и 2-й Степной, 2-й Шевченковский.

Жителям рекомендуют заранее учитывать график отключения света в Одесской области на неделю с 4 по 10 августа.

Источники: Южненская городская территориальная община , Черноморская городская территориальная община , Беляевский городской совет

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