Повышение тарифов на воду в Одесской области охватывает всех пользователей услуг в пределах крупного города.

С 1 августа началось повышение тарифов на воду в Одесской области и касается как бытовых потребителей в Южном, так и юридических лиц, сообщает Politeka.

Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Стоимость централизованного водоснабжения вместе с водоотводом вырастет на 13,5%.

Для жителей Южного общий тариф составит 61,44 грн. за 1 м³. В эту сумму входит плата за подачу – 32,664 грн, а также за водоотвод – 28,776. По сравнению с предыдущим периодом цена за один куб повысилась на 7,32 гривен.

Для коммерческого сектора также предусмотрено изменение стоимости. Стоимость централизованного водоснабжения осталась неизменной – 32,664 грн/м³. В то же время стоимость водоотвода увеличена - 44,616 грн/м³. В результате юридические потребители будут платить 77,28 гривен за куб.

Повышение тарифов на воду в Одесской области охватывает всех пользователей услуг в пределах Южного. Обновление цен производится без исключений — одновременно для домохозяйств и организаций. Это позволяет унифицировать систему начисления и обеспечить ее соответствие экономическим показателям.

Отдельно в регионе сообщали об изменениях в сфере электроснабжения. Самые большие колебания зафиксированы в вечерние часы - с 17:00 до 23:00. Именно в этот период нагрузка на энергосистему больше всего. В результате цена 1 мегаватт-часа выросла с 9 000 до 15 000 гривен на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточно. На балансирующем рынке – до 16 000 гривен.

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