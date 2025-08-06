Подорожчання проїзду у Рівному поки що не відбулося, хоча відповідні проєкти рішень оприлюднили ще у червні, повідомляє Politeka.

Планувалося, що з 1 серпня ціна у маршрутках зросте до 18 гривень, у тролейбусах — до 15. Проте члени міськвиконкому питання не розглядали. Про це повідомив начальник управління транспорту та зв’язку Василь Сливка, наголосивши: конкретні строки наразі відсутні, бо засідання ще не проводили. За його словами, подорожчання — вимушений крок.

Чиновники пояснюють заплановане рішення зростанням вартості пального, запасних частин, підвищенням мінімальної зарплати, а також загальним збільшенням витрат на обслуговування транспорту. Крім того, оновлення автобусів і тролейбусів потребує значних фінансових вкладень. У низці інших міст нові тарифи діють уже давно.

Втім, громадськість висловлює незадоволення. Мешканці наголошують: сервіс незручний, транспорт у поганому стані, інтервали великі, маршрути — скорочуються. Пані Марія, яка живе в Ювілейному, скаржиться, що чекати автобус доводиться довго. Студентка Анастасія також відзначає незадовільний технічний стан транспорту та обмежений час курсування.

Наразі ціна проїзду залишається такою ж — 12 гривень у маршрутках і 8 у тролейбусах. Проте вже 5 серпня відбудеться онлайн-засідання виконкому. Формально питання вартості немає у порядку денному, але його можуть включити під час розгляду. Ситуація залишається відкритою, і подорожчання проїзду у Рівному ще може стати реальністю найближчим часом.

Мешканцям міста рекомендують слідкувати за ситуацією, щоб знати про зміни, якщо вони будуть.

Джерело: ОГО

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