Подорожание проезда в Ровно еще может стать реальностью в ближайшее время.

Подорожание проезда в Ровно пока не произошло, хотя соответствующие проекты решений были обнародованы еще в июне, сообщает Politeka.

Планировалось, что с 1 августа цена в маршрутках вырастет до 18 гривен, в троллейбусах – до 15. Однако члены горисполкома вопрос не рассматривали. Об этом сообщил начальник управления транспорта и связи Василий Сливка, подчеркнув: конкретные сроки пока отсутствуют, потому что заседание еще не проводилось. По его словам, подорожание – вынужденный шаг.

Чиновники объясняют запланированное решение ростом стоимости горючего, запасных частей, повышением минимальной зарплаты, а также общим увеличением расходов на обслуживание транспорта. Кроме того, обновление автобусов и троллейбусов требует значительных финансовых вложений.

Впрочем, общественность выражает недовольство. Жители отмечают: сервис неудобный, транспорт в плохом состоянии, интервалы большие, маршруты сокращаются. Мария, которая живет в Юбилейном, жалуется, что ждать автобус приходится долго. Студентка Анастасия также отмечает неудовлетворительное техническое состояние транспорта и ограниченное время курсирования.

Сейчас цена проезда остается такой же – 12 гривен в маршрутках и 8 в троллейбусах. Однако уже 5 августа состоится онлайн-заседание исполкома. Формально вопрос стоимости отсутствует в повестке дня, но его могут включить при рассмотрении. Ситуация остается открытой и подорожание проезда в Ровно еще может стать реальностью в ближайшее время.

Жителям города рекомендуют следить за ситуацией, чтобы знать об изменениях, если они будут.

Источник: ОГО

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