Робота для пенсіонерів в Запоріжжі підходить кандидатам, які прагнуть підтримувати активність, отримувати дохід і залишатися соціально залученими.

Робота для пенсіонерів в Запоріжжі представлена одразу кількома варіантами зайнятості, де цінують досвід, охайність, сумлінність та бажання працювати, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про вакансії надає сайт work.ua.

Компанія Sigma Запорожье запрошує комплектувальників для роботи на складі, який займається кормами для тварин. Вакансія відкрита як для чоловіків, так і для жінок. Посадові обов’язки включають комплектацію товарів згідно з накладними. Є два робочі графіки: з 07:00 до 18:00 із робочими суботами або з 11:00 до 22:00 з понеділка по п’ятницю. Заробітна плата — від 15 000 до 18 300 гривень. Передбачено безкоштовний автобус за визначеним маршрутом.

Мережа магазинів Пан Маркет шукає продавця-касира в центр міста. Розмір оплати — 750 гривень за зміну. Основні вимоги: уважність, цілеспрямованість, відповідальне ставлення до роботи, знання касових операцій. Потрібно приймати та викладати товари, проводити розрахунки, підтримувати порядок на робочому місці. Режим — 4/2 або 3/2, з 08:00 до 20:00. Оформлення офіційне, надаються всі необхідні ресурси.

Ще один приклад того, якою може бути робота для пенсіонерів в Запоріжжі, — вакансія пекаря у ФОП Король І.В.. Шукають спеціаліста з досвідом щонайменше 5 років. Обов’язкова умова — вміння готувати якісну, смачну випічку: як солодку, так і солону. Умови зайнятості можуть бути повними або частковими. Роботодавець відкритий до співпраці та готовий розглядати різні варіанти графіку.

Усі ці пропозиції підходять кандидатам старшого віку, які прагнуть підтримувати активність, отримувати дохід і залишатися соціально залученими.

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