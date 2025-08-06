Работа для пенсионеров в Запорожье представлена сразу несколькими вариантами занятости, где ценят опыт, аккуратность, добросовестность и желание работать, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Компания Sigma Запорожье приглашает комплектующие для работы на складе, который занимается кормами для животных. Вакансия открыта как для мужчин, так и женщин. Должностные обязанности включают в себя комплектацию товаров согласно накладным. Есть два рабочих графика: с 07:00 до 18:00 с рабочими субботами или с 11:00 до 22:00 с понедельника по пятницу. Заработная плата – от 15 000 до 18 300 гривен. Предусмотрен бесплатный автобус по указанному маршруту.

Сеть магазинов Пан Маркет ищет продавца-кассира в центре города. Размер оплаты - 750 гривен в смену. Основные требования: внимательность, целеустремленность, ответственное отношение к работе, знание кассовых операций. Необходимо принимать и выкладывать товары, проводить расчеты, поддерживать порядок на рабочем месте. Режим - 4/2 или 3/2, с 08:00 до 20:00. Оформление официальное, предоставляются все необходимые ресурсы.

Еще один пример того, какой может быть работа для пенсионеров в Запорожье, — вакансия пекаря в ФЛП Король И.В. . Ищут специалиста с опытом не менее 5 лет. Обязательное условие – умение готовить качественную, вкусную выпечку: как сладкую, так и соленую. Условия занятости могут быть полными или частными. Работодатель открыт к сотрудничеству и готов рассматривать разные варианты графика.

Все эти предложения подходят кандидатам постарше, которые стремятся поддерживать активность, получать доход и оставаться социально вовлеченными.

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