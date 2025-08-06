Подорожчання яєць у Харкові зафіксовано за останній місяць, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає портал Мінфін.

У серпні яйця курячі Квочка (С1, 10 шт) у мережі Auchan коштували 67,90 грн, що стало найактуальнішою ціною на 5 серпня. Середня вартість продукту наразі становить 67,90. У липні показник у тій самій торговельній точці тримався на рівні 66,88 гривень, а з 5 липня поточного року вартість зросла на 2,90.

Протягом місяця індекс цін змінювався поступово. З 5 до 17 липня товар реалізовувався по 65,00–64,80 грн, однак уже з 18 липня спостерігався стрибок до 66,90 гривень. Після 22 числа показники стабільно трималися на рівні 70,30, що стало найвищим значенням упродовж аналізованого періоду. Із 3 серпня товар знову фіксується за ціною 67,90 грн. У липневому середньомісячному звіті також вказано, що продукт у середньому коштував 66,88.

У регіональних торгових закладах «Сільпо» наразі представлені такі пропозиції:

– Курячі «Це – яйце!» «Від молодих курочок» С0, 10 шт – 81,36 гривню

– Курячі «Квочка», 15 шт – 114,45

– Молодильне відбірне, 10 шт – 91,66

Подорожчання яєць у Харкові простежується і через співставлення вказаних позицій із минулим періодом. Середня роздрібна ціна на базовий набір із десяти одиниць у найпопулярнішій категорії зросла майже на 3 грн. Це впливає на загальну динаміку та індекси товарів повсякденного попиту.

До слова, жителям Харкова також повідомляли про те, що вони можуть отримати продукти безкоштовно. Тим, кому складно самостійно зареєструватися на сайті, організатори радять скористатися відеоінструкцією, яка докладно пояснює кожен етап створення облікового запису та подачі заявки.