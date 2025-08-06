Подорожание яиц в Харькове зафиксировано за последний месяц, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет портал Минфин .

В августе яйца куриные наседки (С1, 10 шт) в сети Auchan стоили 67,90 грн, что стало самой актуальной ценой на 5 августа. Средняя стоимость продукта составляет 67,90. В июле показатель в той же торговой точке держался на уровне 66,88 гривен, а с 5 июля текущего года стоимость выросла на 2,90.

В течение месяца индекс цен менялся постепенно. С 5 по 17 июля товар реализовывался по 65,00–64,80 грн, однако уже с 18 июля наблюдался скачок до 66,90 гривен. После 22 числа показатели стабильно держались на уровне 70,30, что стало наивысшим значением в течение анализируемого периода. С 3 августа товар снова фиксируется по цене 67,90 грн. В июльском среднемесячном отчете также отмечено, что продукт в среднем стоил 66,88.

В региональных торговых заведениях «Сільпо» представлены следующие предложения:

– Куриные «Это – яйцо!» «От молодых курочек» С0, 10 шт – 81,36 гривна

– Куриные «Наседка», 15 шт – 114,45

– Молодильное отборное, 10 шт – 91,66

Подорожание яиц в Харькове наблюдается и из-за сопоставления указанных позиций с прошлым периодом. Средняя розничная цена на базовый набор из десяти единиц в популярной категории выросла почти на 3 грн. Это оказывает влияние на общую динамику и индексы товаров повседневного спроса.

К слову, жителям Харькова также сообщалось о том, что они могут получить продукты бесплатно. Тем, кому сложно самостоятельно зарегистрироваться на сайте, организаторы советуют воспользоваться видеоинструкцией, подробно объясняющей каждый этап создания аккаунта и подачи заявки.