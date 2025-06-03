Дефицит продуктов в Сумах и других регионах возникает из-за того, что внутренний спрос значительно превышает предложение.

Дефицит продуктов в Сумах ощущается не только в привычных категориях – речная рыба тоже постепенно исчезает с прилавков, сообщает Politeka .

Несмотря на то, что большинство рыбы на украинских рынках и супермаркетах — отечественного происхождения, ее объемы остаются ограниченными.

Об этом сообщил руководитель Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный, отметив, что украинский рыбный продукт – это результат работы предприятий аквакультуры и рыбного промысла на водохранилищах.

Однако из-за войны Украина потеряла доступ к ресурсам Черного и Азовского морей, что существенно сократило объемы отлова. Если раньше добывалось около 90 тысяч тонн рыбного товара в год, то сейчас эта цифра не превышает 35 тысяч тонн. Это создает дефицит продуктов в Сумах и в других регионах, ведь внутренний спрос значительно превышает предложение.

На цену рыбы влияют расходы на постоянно растущие расходы на корма, аренду, логистику и электроэнергию. Несмотря на это, удорожание не скачкообразно и соразмерно с темпами роста цен на другие товары. Между тем импорт рыбной продукции достиг 350 тысяч тонн в год — это в десять раз больше украинского производства.

Эксперты считают, что дальнейшее развитие аквакультуры – единственный путь к укреплению продовольственной независимости.

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