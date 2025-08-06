У кількох регіонах країни, зокрема у Миколаївській області, стартував масштабний проєкт гуманітарної допомоги для пенсіонерів та інших вразливих категорій.

Гуманітарна допомога у Миколаївській області передбачається насамперед для внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів та тих, хто опинився у вкрай складних умовах, повідомляє Politeka.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області передбачена як частина великого всеукраїнського проєкту, який реалізує Карітас України разом із кількома регіональними підрозділами.

Зусилля спрямовані на тих, кому найбільше потрібно: евакуйованих, самотніх літніх людей, осіб з інвалідністю, сім’ї з дітьми. Програма охоплює Дніпропетровський, Запорізький та наш регіон.

У межах ініціативи запланована широка підтримка у кількох напрямках. Через осередки Карітасу Кам’янського, Кривого Рогу, Запоріжжя, Миколаєва та Маріуполя команди розпочали надання різноманітної гуманітарної допомоги для пенсіонерів та інших вразливих людей, зокрема й у Миколаївській області.

У загальному переліку послуг є ремонти житла, забезпечення меблями тимчасових помешкань, роздача наборів для новоприбулих і людей з особливими потребами.

Також проєкт охоплює психологічну підтримку, юридичні консультації та виплату фінансової підтримки. Карітас Маріуполь, до прикладу, роздає спеціальні гігієнічні набори для евакуйованих, а в Кривому Розі та Запоріжжі запрацювали інклюзивні центри. Окрема увага у межах програми приділяється саме людям похилого віку.

Крім того, в кількох містах облаштовані простори, дружні до дитини, де родини з малечею можуть отримати підтримку й трохи перепочити. Проєкт уже стартував. Перші зустрічі між регіональними командами відбулися, і робота в кожному місті поступово набирає обертів.

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