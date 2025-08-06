В нескольких регионах страны, в частности, в Николаевской области, стартовал масштабный проект гуманитарной помощи для пенсионеров и других уязвимых категорий.

Гуманитарная помощь в Николаевской области предусматривается, прежде всего, для внутренне перемещенных лиц, пенсионеров и тех, кто оказался в крайне сложных условиях, сообщает Politeka.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предусмотрена как часть крупного всеукраинского проекта, реализуемого Каритасом Украины вместе с несколькими региональными подразделениями.

Усилия направлены на тех, кому больше всего нужно: эвакуированных, одиноких пожилых людей, лиц с инвалидностью, семьи с детьми. Программа включает Днепропетровский, Запорожский и наш регион.

В рамках инициативы запланирована широкая поддержка по нескольким направлениям. Через центры Каритаса Каменского, Кривого Рога, Запорожья, Николаева и Мариуполя команды начали оказание разнообразной гуманитарной помощи для пенсионеров и других уязвимых людей, в том числе и в Николаевской области.

В общем перечне услуг есть ремонт жилья, обеспечение мебелью временных помещений, раздача наборов для вновь прибывших и людей с особыми потребностями.

Также проект включает психологическую поддержку, юридические консультации и выплату финансовой поддержки. Каритас Мариуполь, например, раздает специальные гигиенические наборы для эвакуированных, а в Кривом Роге и Запорожье заработали инклюзивные центры. Отдельное внимание в рамках программы уделяется именно пожилым людям.

Кроме того, в нескольких городах обустроены просторы, дружественные с ребенком, где семьи с малышами могут получить поддержку и немного отдохнуть. Проект уже стартовал. Первые встречи между региональными командами состоялись, и работа в каждом городе постепенно набирает обороты.

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