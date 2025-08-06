Подорожчання м’яса в Одесі охоплює одразу кілька категорій.

Подорожчання м’яса в Одесі зафіксовано на підставі цінових змін у найбільших торговельних мережах та даних порталу Мінфін, повідомляє Politeka.

Сайт Мінфін демонструє цінову динаміку.

Середня ціна свинячої грудинки наразі становить 215,20 грн/кг. У Novus продукт коштує 199,00, у Metro — 207,90, в Auchan — 215,89, а в Megamarket — 238,00. У липні середнє значення дорівнювало 214,60 гривень. Протягом місяця ціни зросли на 2,25.

Куряче філе також демонструє зростання вартості. Актуальна ціна — 234,05 за кіло. У Novus товар доступний за 229,00 грн, у Megamarket — 239,10. У липні середнє значення було 224,49, а за останній місяць вартість піднялась на 10,02 гривень.

Бекон Укрпромпостач має середню вартість 520,71 за кіло. У Novus ціна — 539,00 грн, Metro — 537,73, Megamarket — 485,40. Місяць тому середній показник становив 509,98. Різниця за період — 20,35.

Продукти в “Сільпо”: свиняча грудинка охолоджена — 19,90 гривень/100 г, куряча гомілка Пірзола у спеціях — 17,81 за 100 г, бекон “Крафтяр” с/к нарізка — 99,90 за 100 г.

Подорожчання м’яса в Одесі охоплює одразу кілька категорій — свинину, курятину та вироби з бекону.

До слова, в Одеській області також повідомляли про дефіцит продуктів.

За інформацією аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, зміни обумовлені скороченням обсягів постачання та зростанням попиту на біржові товари. Станом на 22 липня вартість екстра ґатунку становила 16,14 грн/кг без ПДВ, що на 14 копійок більше, ніж місяць тому. Межі в господарствах – 15,50–16,70 гривень за кг. Верхній поріг піднявся на 20 коп.