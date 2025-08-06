Подорожание мяса в Одессе охватывает сразу несколько категорий.

Подорожание мяса в Одессе зафиксировано на основании ценовых изменений в крупнейших торговых сетях и данных портала Минфин, сообщает Politeka.

Сайт Минфин показывает ценовую динамику.

Средняя цена свиной грудинки составляет 215,20 грн/кг. У Novus продукт стоит 199,00, у Metro – 207,90, у Auchan – 215,89, а у Megamarket – 238,00. В июле среднее значение равнялось 214,60 гривен. В течение месяца цены выросли на 2,25.

Куриное филе также показывает рост стоимости. Актуальная цена - 234,05 за кило. У Novus товар доступен за 229,00 грн, у Megamarket - 239,10. В июле среднее значение составило 224,49, а за последний месяц стоимость поднялась на 10,02 гривен.

Бекон Укрпромснаб имеет среднюю стоимость 520,71 за кило. В Novus цена – 539,00 грн, Metro – 537,73, Megamarket – 485,40. Месяц назад средний показатель составил 509,98. Разница за период - 20,35.

Продукты в "Сільпо": свиная грудинка охлажденная - 19,90 гривен/100 г, куриная голень Пирзола в специях - 17,81 за 100 г, бекон "Крафтяр" с/к нарезка - 99,90 за 100 г.

Подорожание мяса в Одессе включает сразу несколько категорий — свинину, курятину и изделия из бекона.

К слову, в Одесской области также сообщалось о дефиците продуктов.

По информации аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, изменения обусловлены сокращением объемов снабжения и ростом спроса на биржевые товары. По состоянию на 22 июля стоимость экстра сорта составляла 16,14 грн/кг без НДС, что на 14 копеек больше месяца назад. Пределы в хозяйствах – 15,50–16,70 гривен за кг. Верхний порог поднялся на 20 копеек.