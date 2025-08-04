Найбільш точний прогноз погоди у Запоріжжі з 5 по 12 серпня дозволяє мешканцям краще планувати свій час.

Найбільш точний прогноз погоди у Запоріжжі з 5 по 12 серпня оприлюднено на основі метеорологічних спостережень за ключовими параметрами, повідомляє Politeka.

Опублікував його сайт meteofor.

У вівторок, 5 серпня, температура піднімалась до +29° вдень, а нічне повітря охололо до +19°. Потоки вітру надходили з північного заходу, їхня швидкість досягала 8 м/с. Середа принесла зростання температури до +31° у денні години, при нічному мінімумі +20°. Повітряні маси надходили з півночі при аналогічній швидкості поривів.

7 числа, у четвер, денне тепло сягнуло +32°, нічний показник склав +21°. Повітря переміщувалося з північного сходу, швидкість поривів посилилася до 9 м/с. У п’ятницю, 8-го, відмічено +30° вдень, +22° у темний період доби. Вітер знову дув із північного сходу, але вже зі зменшеною інтенсивністю — до 8 м/с.

Суботній день, 9 числа, характеризувався температурою +28°, а вночі — +18°. Повітряні потоки надходили з північного сходу, рухаючись зі швидкістю 4 м/с. У неділю, 10-го, температурні показники залишиться стабільними — +27° вдень, +17° вночі. Пориви вітру досягали 7 м/с, вектор руху повітря — з північного напрямку.

Понеділок, 11го, відзначився незначним потеплінням до +28°, межа вночі становила +17°. Потік вітру — північний західний. У вівторок, 12 серпня, денна температура склала +27°, нічна — +17°. Рух повітря був аналогічним, із поривами до 5 м/с. Вологість атмосфери в цей день зросла — зафіксовано 0,8 мм опадів.

Найбільш точний прогноз погоди у Запоріжжі з 5 по 12 серпня враховує температурні зміни, орієнтацію повітряних потоків та наявність опадів, що дозволяє мешканцям краще планувати свій час.

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