Самый точный прогноз погоды в Запорожье с 5 по 12 августа позволяет жителям лучше планировать свое время.

Самый точный прогноз погоды в Запорожье с 5 по 12 августа обнародован на основе метеорологических наблюдений по ключевым параметрам, сообщает Politeka.

Опубликовал его сайт meteofor .

Во вторник, 5 августа, температура поднималась до +29° днем, а ночной воздух охладел до +19°. Потоки ветра поступали с северо-запада, их скорость достигала 8 м/с. Среда принесла рост температуры до +31° в дневные часы, при ночном минимуме +20°. Воздушные массы поступали с севера при аналогичной скорости разрывов.

7 числа, в четверг, дневное тепло достигло +32°, ночной показатель составил +21°. Воздух перемещался с северо-востока, скорость порывов усилилась до 9 м/с. В пятницу, 8, отмечено +30° днем, +22° в темный период суток. Ветер снова дул с северо-востока, но уже с уменьшенной интенсивностью – до 8 м/с.

Субботний день, 9 числа, характеризовался температурой +28°, а ночью – +18°. Воздушные потоки поступали с северо-востока, двигаясь со скоростью 4 м/с. В воскресенье, 10, температурные показатели останется стабильными — +27° днем, +17° ночью. Порывы ветра достигали 7 м/с, вектор движения воздуха с северного направления.

Понедельник, 11-го, отличился незначительным потеплением до +28°, граница ночью составляла +17°. Поток ветра – северо-западный. Во вторник, 12 августа, дневная температура составила +27°, ночная - +17°. Движение воздуха было аналогичным, с порывами до 5 м/с. Влажность атмосферы в этот день выросла – зафиксировано 0,8 мм осадков.

Самый точный прогноз погоды в Запорожской области с 5 по 12 августа учитывает температурные изменения, ориентацию воздушных потоков и наличие осадков, что позволяет жителям лучше планировать свое время.

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