Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області надаються у кількості один на родину.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області надає організація Global Empowerment Mission UA (GEM) та Фонду Говарда Дж. Баффета, повідомляє Politeka.net.

Про це оголосила прес-служба міської влади Сум.

Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради повідомляє про початок видачі продуктових наборів для малозабезпечених сімей, які перебувають на обліку. Гуманітарну допомогу надано завдяки підтримці міжнародної організації Global Empowerment Mission UA (GEM) та Фонду Говарда Дж. Баффета.

Отримати продуктовий набір зможуть ті родини, які станом на перше липня перебували на обліку в Департаменті соціального захисту населення як одержувачі державної соціальної допомоги. Важливою умовою є наявність зареєстрованого місця проживання в межах Сумської міської територіальної громади.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області надаються у кількості один на родину. Видача відбуватиметься в актовій залі за адресою: місто Суми, вулиця Харківська, будинок тридцять п’ять.

Графік роботи пункту видачі наступний:

з понеділка по четвер — з восьмої години ранку до шістнадцятої години

у п’ятницю — з восьмої до п’ятнадцятої

технічна перерва триває з дванадцятої до тринадцятої години

Щоб отримати допомогу, потрібно мати при собі документи:

паспорт громадянина України або цифровий документ у додатку «Дія»

реєстраційний номер облікової картки платника податків

витяг про місце реєстрації у межах Сумської міської територіальної громади (якщо буде потреба)

У разі неможливості особисто забрати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області його може отримати довірена особа. Для цього необхідно надати оригінали документів отримувача, а також паспорт особи, яка представляє інтереси сім’ї.

У Департаменті закликають мешканців зберігати спокій та не створювати скупчень. Продуктів вистачить для всіх, хто відповідає критеріям програми.

У разі виникнення додаткових запитань можна звертатися за телефоном гарячої лінії: нуль п’ятдесят сорок сім вісімдесят один двадцять сім.

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Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області: названо умови, яким треба відповідати для отримання допомоги.