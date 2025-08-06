Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области предоставляет организация Global Empowerment Mission UA (GEM) и Фонд Говарда Дж. Баффета, сообщает Politeka.net.
Об этом объявила пресс-служба городских властей Сум.
Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета сообщает о начале выдачи продуктовых наборов для малообеспеченных семей, состоящих на учете. Гуманитарная помощь оказана благодаря поддержке международной организации Global Empowerment Mission UA (GEM) и Фонда Говарда Дж. Баффета.
Получить продуктовый набор смогут те семьи, которые на первое июля состояли на учете в Департаменте социальной защиты населения как получатели государственной социальной помощи. Важным условием является наличие зарегистрированного местожительства в пределах Сумской городской территориальной громады.
Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области предоставляются в количестве один на семью. Выдача будет производиться в актовом зале по адресу: город Сумы, улица Харьковская, дом тридцать пять.
График работы пункта выдачи следующий:
- с понедельника по четверг — с восьми часов утра до шестнадцати часов
- в пятницу - с восьмой до пятнадцатой
- технический перерыв длится с двенадцати до тринадцати часов
Чтобы получить помощь, нужно иметь при себе документы:
- паспорт гражданина Украины или цифровой документ в приложении «Действие»
- регистрационный номер учетной карты налогоплательщика
- выписка о месте регистрации в пределах Сумской городской территориальной общины (если потребуется)
В случае невозможности лично забрать бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области, его может получить доверенное лицо. Для этого необходимо предоставить оригиналы документов получателя, а также паспорт лица, представляющего интересы семьи.
В Департаменте призывают жителей сохранять спокойствие и не создавать скоплений. Продуктов достаточно для всех, кто отвечает критериям программы.
При возникновении дополнительных вопросов можно обращаться по телефону горячей линии: ноль пятьдесят сорок семь восемьдесят один двадцать семь.
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Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области: названы условия, которым нужно отвечать для получения помощи.