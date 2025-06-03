Пенсія в Запоріжжі стала предметом судової тяганини між жінкою та ПФУ, тож розповідаємо про цей випадок детальніше.

Пенсійний фонд вимагав від жінки повернути понад 41 тисячу пенсії в Запоріжжі, яку та отримала нібито помилково, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні, громадянка не пройшла повторного огляду МСЕК до 1 червня 2022 року, бо не мала такої можливості через обставини, пов’язані з війною.

І хоча за період з квітня 2023-го по червень 2024 року в неї виникла переплата у понад 42 тисячі гривень, суд визнав, що підстав для повернення цих коштів немає.

Громадянка отримувала пенсію в Запоріжжі з 2020 року — по інвалідності, відповідно до закону про пенсійне страхування. Її інвалідність була встановлена до 1 квітня 2023 року. Враховуючи воєнний стан, відповідно до законодавства, виплати особам з інвалідністю продовжували виплачувати навіть без повторного огляду.

Саме так і сталося: їй продовжили виплати без нових документів. Але наприкінці червня 2024 року з Київського МСЕК надійшла довідка і громадянка втратила відповідний статус. Відтак ПФУ нарахував переплату і почав процес повернення коштів.

Було навіть направлено лист до банку, однак вдалося стягнути лише 306 гривень, які залишалися на рахунку. Решту суми, а це 41 973 гривень, Пенсійний фонд намагався стягнути через суд. Суддя ретельно вивчив усі обставини. З'ясувалося, що жінка не порушила жодного пункту закону і діяла в межах правового поля.

Громадянка мала повне право на отримання по інвалідності після 1 квітня 2023 року, оскільки в країні триває воєнний стан, а отже, діє особливий порядок. Жодних рахункових помилок у призначенні пенсії в Запоріжжі не було. Тому позов ПФУ залишився незадоволеним.

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