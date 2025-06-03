Пенсия в Запорожье стала предметом судебной тяжбы между женщиной и ПФУ, поэтому рассказываем об этом случае подробнее.

Пенсионный фонд требовал от женщины вернуть более 41 тысячи пенсий в Запорожье , которую та получила якобы ошибочно, сообщает Politeka.

Как говорится в решении, гражданка не прошла повторный осмотр МСЭК до 1 июня 2022 года, поскольку не имела такой возможности из-за обстоятельств, связанных с войной.

И хотя за период с апреля 2023-го по июнь 2024 года у нее возникла переплата более 42 тысяч гривен, суд признал, что оснований для возврата этих средств нет.

Гражданка получала пенсию в Запорожье с 2020 года - по инвалидности, согласно закону о пенсионном страховании. Ее инвалидность была установлена ​​по 1 апреля 2023 года. Учитывая военное положение, согласно законодательству, выплаты лицам с инвалидностью продолжали выплачивать даже без повторного осмотра.

Именно так и случилось: ей продлили выплаты без новых документов. Но в конце июня 2024 г. из Киевского МСЭК поступила справка и гражданка потеряла соответствующий статус. Затем ПФУ начислил переплату и начал процесс возврата средств.

Было даже направлено письмо в банк, однако удалось взыскать 306 гривен, которые оставались на счету. Остальные суммы, а это 41 973 гривен, Пенсионный фонд пытался взыскать через суд. Судья тщательно изучил все обстоятельства. Выяснилось, что женщина не нарушила ни одного пункта закона и действовала в рамках правового поля.

Гражданка имела полное право на получение по инвалидности после 1 апреля 2023 года, поскольку в стране продолжается военное положение, следовательно, действует особый порядок. Никаких счетных ошибок в назначении пенсии в Запорожье не было.

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