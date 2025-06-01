Перші дні літа принесуть для багатьох відключення води на тиждень з 2 по 8 червня, тому розповідаємо мешканцям яких регіонів варто підготуватися.

Відключення води на тиждень з 2 по 8 червня торкнеться десятків адрес у Полтаві, Черкасах та на Львівщині, повідомляє Politeka.

Комунальні служби попереджають, що гарячий душ буде недоступний через ремонт котелень і гідравлічні випробування тепломереж. У кожному місті графік відключення води на тиждень з 2 по 8 червня дещо різниться.

У Полтаві КП «Полтаватеплоенерго» вже з 2 числа розпочне ремонти. До 7 числа гарячого постачання не буде у мешканців будинків на вулиці Сільськогосподарській 23 та 25. А ось деякі адреси підпадуть під обмеження до 13-го.

Серед них будинки на вулиці Володимира В’язуна 31 корпуси І та ІІ, 33 і 35, Лесі Українки 4, Олени Пчілки 44, 48 і 52, Гостомельська 3, 4 і 7, провулок Нестора Городовенка 4 і 7, Стрітенська 49 та Короленка 9/12.

У Черкасах ситуація схожа. Через перший етап гідравлічних випробувань на перші 9 днів нового місяця КПТМ “Черкаситеплокомуненерго” призупинило постачання низці домівок.

Відключення води на тиждень з 2 по 8 червня торкнулося Смілянської 1, 2 та 2/1, Хрещатика 200 і 255, Богдана Вишневецького 19 і 47, Дашковича 3, 4, 30 і 48. Також незручності терплять на бульварі Шевченка 195/1, 197, 218, 220, 222 і 224, а також на Гоголя 253.

У Львові ж це зачепило мікрорайон Левандівка та Рясне. З 26 травня ЛМКП «Львівтеплоенерго» проводить гідравліку теплових мереж. До восьмого числа без гарячого душу залишаються жителі на Роксоляни, Широкій, Суботівській, Сяйво, Вигоди, Ангарній, Планерній, Доробок.

А також Сластіона, Низинній, Повітряній, Сірка, Мундяка, Калнишевського, Шевченка, Річицькій, Біберовича, Ожиновій, Порічковій і Величковського.

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