Містянам у Полтаві вже надали точний графік відключення газу в червні, тож розповідаємо кому і до чого готуватися вже зараз.

Відключення газу в червні в Полтаві відбуватиметься адресно, залежно від графіка перевірок внутрішньобудинкових систем, повідамляє Politeka.

У перший місяць літа мешканців облцентру очікує планове технічне обслуговування газових мереж. Роботи охоплять значну частину міста і проводитимуться впродовж місяця в рамках нових вимог до безпеки, тож варто готуватися до відключення газу в червні в Полтаві.

У "Полтавагазі" попереджають, що технічне обслуговування відбуватиметься в житлових будинках за десятками адрес. Серед них вулиця Мясоєдова, Шведська, Сковороди, Воскресенський узвіз, Небесної Сотні, Соборності, Героїв Азову, Панянка, Патріарха Мстислава, Капітана Володимира Кісельова.

Під обмеження також потраплять провулки Деревообробний і Клубний, а також вулиці Решетилівська, Української Повстанської Армії, Сінна, Київське шосе, Амундсена, В’ячеслава Липинського, Шолом Алейхема, Миколи Дмітрієва, Руслана Онікієнка, Садова.

А також Стрітенська, Олександра Лютого, Просвіти, Семена Антонця, Пилипа Орлика, Шевченка, Миколаївський провулок, Юліана Матвійчука, Монастирська, Антона Цедіка, Григорія Левченка, Заїжджий провулок, Європейська.

Відключення газу в червні в Полтаві не є аварійним. Це частина оновленого регламенту обслуговування внутрішніх газових систем, який був затверджений наказом Міністерства енергетики восени минулого року. Нові правила однакові для всіх: і для ОСББ, і для житлових кооперативів, і для приватних управителів.

Вони зобов’язують здійснювати регулярні перевірки технічного стану систем, обладнання, приладів, а також дотримання норм безпеки в будинках, підключених до блакитного палива.

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