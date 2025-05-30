Горожанам в Полтаве уже предоставили точный график отключения газа в июне, так что рассказываем кому и к чему готовиться уже сейчас.

Отключение газа в июне в Полтаве будет происходить адресно, в зависимости от графика проверок внутридомовых систем, сообщает Politeka.

В первый месяц лета жителей облцентра ожидает плановое техническое обслуживание газовых сетей. Работы охватят значительную часть города и будут проводиться в течение месяца в рамках новых требований к безопасности, поэтому следует готовиться к отключению газа в июне в Полтаве.

В "Полтавагаге" предупреждают, что техническое обслуживание будет проходить в жилых домах по десяткам адресов. Среди них улица Мясоедова, Шведская, Сковороды, Воскресенский спуск, Небесной Сотни, Соборности, Героев Азова, Барышня, Патриарха Мстислава, Капитана Владимира Киселева.

Под ограничения попадут переулки Деревообрабатывающий и Клубный, а также улицы Решетиловская, Украинской Повстанческой Армии, Сенная, Киевское шоссе, Амундсена, Вячеслава Липинского, Шолом Алейхема, Николая Дмитриева, Руслана Оникиенко, Садовая.

А также Стретенская, Александра Лютого, Просвещения, Семена Антонца, Филиппа Орлика, Шевченко, Николаевский переулок, Юлиана Матвийчука, Монастырская, Антона Цедика, Григория Левченко, Заезжий переулок, Европейская.

Отключение газа в июне в Полтаве не аварийно. Это часть обновленного регламента обслуживания внутренних газовых систем, утвержденного приказом Министерства энергетики осенью прошлого года. Новые правила одинаковы для всех: и для ОСМД, и для жилищных кооперативов, и для частных управляющих.

Они обязывают регулярные проверки технического состояния систем, оборудования, приборов, а также соблюдения норм безопасности в домах, подключенных к голубому топливу.

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