Первые дни лета принесут для многих отключение воды в неделю со 2 по 8 июня, поэтому рассказываем жителям каких регионов стоит подготовиться.

Отключение воды на неделю со 2 по 8 июня коснется десятков адресов в Полтаве, Черкассах и Львовской области, сообщает Politeka.

Коммунальные службы предупреждают, что горячий душ будет недоступен из-за ремонта котельных и гидравлических испытаний теплосетей. В каждом городе график отключения воды на неделю со 2 по 8 июня несколько отличается.

В Полтаве КП «Полтаватеплоэнерго» уже со 2 числа начнет ремонты.

Среди них дома на улице Владимира Вязуна 31 корпуса I и II, 33 и 35, Леси Украинки 4, Елены Пчелки 44, 48 и 52, Гостомельская 3, 4 и 7, переулок Нестора Городовенко 4 и 7, Стретенская 49 и 2. До 7 числа горячих поставок не будет у жителей домов на улице Сельскохозяйственной 23 и 25. А вот некоторые адреса подпадут под ограничения до 13-го.

В Черкассах ситуация похожая. Через первый этап гидравлических испытаний на первые 9 дней нового месяца КПТМ "Черкассытеплокоммунэнерго" приостановило поставки ряду домов.

Отключение воды на неделю со 2 по 8 июня коснулось Смелянской 1, 2 и 2/1, Крещатика 200 и 255, Богдана Вишневецкого 19 и 47, Дашковича 3, 4, 30 и 48. Также неудобства испытывают на бульваре 9 220, 222 и 224, а также на Гоголе 253.

Во Львове же это задело микрорайон Левандовка и Рясное. С 26 мая ЛМКП «Львовтеплоэнерго» проводит гидравлику тепловых сетей. До восьмого числа без горячего душа остаются жители на Роксоляне, Широкой, Субботовской, Сиянии, Удобствах, Ангарной, Планерной, Доработках.

А также Сластиона, Низинной, Воздушной, Сера, Мундяка, Калнышевского, Шевченко, Ричицкой, Биберовича, Ожиновой, Поречковой и Величковской.

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