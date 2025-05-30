Гуманітарна допомога для пенсіонерів залишається життєво важливою у період війни та соціальної нестабільності.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у різних регіонах України продовжує надаватися завдяки підтримці міжнародних організацій і благодійних фондів, повідомляє Politeka.

У Харкові на вул. Пушкінській, 48 діє центр UNICEF, де з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 надають одяг, взуття та засоби гігієни для дітей і літніх людей. Контакт: +38 050 447 1966. Також на вул. Мала Гончарівська, 28/30 працює Координаційний гуманітарний центр «Право на захист». Заявки приймаються за телефонами: +380995075090, +380685075090, +380935075090.

У Києві благодійність можна отримати в усіх районах столиці — зокрема, на вул. Ломоносова, 5/3 (Голосіївський), Харківське шосе, 176-Г (Дарницький), Закревського, 87-Д (Деснянський) та інших адресах.

У Дніпрі в межах «Програми гумдопомоги та відновлення» літні люди можуть отримати не лише матеріальну допомогу, а й психологічну підтримку. Деталі за телефоном: +380671617193.

У Полтаві діють центри за адресами: вул. Небесної сотні, 17, Соборності, 43, П. Орлика, 20/1. Благодійна підтримка для пенсіонерів включає одяг, продукти та засоби гігієни.