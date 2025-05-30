Гуманитарная помощь для пенсионеров остается жизненно важной в период войны и социальной нестабильности.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в разных регионах Украины продолжает оказываться благодаря поддержке международных организаций и благотворительных фондов, сообщает Politeka.

В Харькове по ул. Пушкинской, 48 действует центр UNICEF, где с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 предоставляют одежду, обувь и средства гигиены для детей и пожилых людей. Контакт: +38 050 447 1966. Также по ул. Малая Гончаровская, 28/30 работает Координационный гуманитарный центр "Право на защиту". Заявки принимаются по телефонам: +380995075090, +380685075090, +380935075090.

В Киеве благотворительность можно получить во всех районах столицы, в частности, на ул. Ломоносова, 5/3 (Голосеевский), Харьковское шоссе, 176-Г (Дарницкий), Закревского, 87-Д (Деснянский) и других адресах.

В Днепре в рамках программы гумпомощи и восстановления пожилые люди могут получить не только материальную помощь, но и психологическую поддержку. Детали по телефону: +380671617193.

В Полтаве действуют центры по адресу: ул. Небесной сотни, 17, Соборности, 43, П. Орлика, 20/1. Благотворительная поддержка для пенсионеров включает одежду, продукты и средства гигиены.