У Дніпрі місцевим мешканцям зробили попередження про відключення води в червні, тому розповідаємо, кого це торкнеться.

Відключення води в червні у Дніпрі охопило приватний сектор Амур-Нижньодніпровського району, повідомляє Politeka.

Як інформує комунальне підприємство «Дніпроводоканал», відключення води в червні у Дніпрі будуть відбуватися з 2 по 6 число.

Планові роботи з припинення послуг для абонентів будуть проводитись через великі суми заборгованостей. Всього сума боргів мешканців за вказаними адресами перевищує 846 тисяч гривень.

Комунальники працюють адресно. Обмеження водопостачання торкнуться вулиць Конотопської, Бахчисарайської, Придніпровської, Індустріальної, Симиренківської, а також Стожарівської, Кільцевої, Фастівської, Солончакової, Роздільної та Сержа Лифара.

У деяких випадках ідеться лише про одну домівку, але є й такі адреси, де одразу кілька абонентів тривалий час не сплачували рахунки. Комунальні служби наголошують, що відключення води в червні у Дніпрі відбувається в межах чинного законодавства і після багаторазових попереджень.

У приватному секторі складніше забезпечити стягнення боргів, тому припинення постачання часто лишається єдиним важелем впливу. У підприємстві закликають не доводити ситуацію до таких крайніх заходів.

Якщо є борг, його можна погасити одразу або ж домовитися про реструктуризацію. Для цього достатньо звернутися до Центру абонентських послуг або до районного абонентського підрозділу. Адреси та графік роботи вказані на офіційному сайті водоканалу в розділі «Контакти».

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