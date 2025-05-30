В Днепре местным жителям сделали предупреждение об отключении воды в июне, поэтому рассказываем, кого это коснется.

Отключение воды в июне в Днепре охватило частный сектор Амур-Нижнеднепровского района, сообщает Politeka.

Как информирует коммунальное предприятие «Днепропроводоканал», отключения воды в июне в Днепре будут происходить со 2 по 6 число.

Плановые работы по прекращению услуг для абонентов будут производиться из-за больших сумм задолженностей. Всего сумма долгов жителей по указанным адресам превышает 846 тысяч гривен.

Коммунальщики работают адресно. Ограничения водоснабжения коснутся улиц Конотопской, Бахчисарайской, Приднепровской, Индустриальной, Симиренко, а также Стожаровской, Кольцевой, Фастовской, Солончаковой, Раздельной и Сержа Лифара.

В некоторых случаях речь идет только об одном доме, но есть и такие адреса, где сразу несколько абонентов длительное время не платили счета. Коммунальные службы отмечают, что отключение воды в июне в Днепре происходит в рамках действующего законодательства и после многократных предупреждений.

В частном секторе сложнее обеспечить взыскание долгов, поэтому прекращение снабжения часто остается единственным рычагом влияния. В предприятии призывают не доводить ситуацию до столь крайних мер.

Если есть долг, его можно погасить сразу или договориться о реструктуризации. Для этого достаточно обратиться в Центр абонентских услуг или в районное абонентское подразделение. Адреса и график работы указаны на официальном сайте водоканала в разделе «Контакты».

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