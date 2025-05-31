Графіки відключення електроенергії у червні в Дніпрі та області можуть змінюватися залежно від обставин.

Графіки відключення електроенергії у червні в Дніпрі та області оголошено на перший тиждень місяця, повідомляє Politeka.

Планові роботи з 2 по 5 червня зачеплять кілька районів та міст регіону. Це пов’язано з проведенням необхідних технічних робіт для покращення якості електропостачання.

2 червня з 08:00 до 18:00 електроенергію вимкнуть на вул. Макарова, 27А у Дніпрі.

Наступного дня, 3 числа, без світла залишаться будинки Шинна (номерні ділянки), просп. Богдана Хмельницького, а також у Дніпровському районі – села Обухівка, Орільське. У Павлограді знеструмлення торкнеться вулиць Віталія Шкуренка, Поштової та Сергія Корольова.

4 числа планові роботи відбудуться на бульварі Зоряний, провулках Енергетичному, Зоряному, вулицях Макарова, Будівельників, Призаводській та інших в обласному центрі. Також у Жовтих Водах — відключення на вул. Вереснева, Соборна, Львівська та прилеглих провулках.

5 числа відключать в обласному центрі на вул. Академіка Янгеля, Івана Франка, Софіївська, просп. Богдана Хмельницького та інших, а також у Павлограді та Криворізькому районі.

Важливо також відзначити, що у м. Павлограді через технологічне порушення вже відключено електропостачання на низці вулиць, зокрема вул. Віталія Шкуренка, Дніпровська, Калинова та інших. Аварійні бригади працюють над усуненням пошкоджень.

Графіки відключення електроенергії у червні в Дніпрі та області можуть змінюватися залежно від обставин. Мешканців просять врахувати цю інформацію для планування своїх справ та вибачаємося за тимчасові незручності.

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