Графики отключения электроэнергии в июне в Днепре и области могут изменяться в зависимости от обстоятельств.

Графики отключения электроэнергии в июне в Днепре и области объявлены на первую неделю месяца, сообщает Politeka.

Плановые работы со 2 по 5 июня коснутся нескольких районов и городов региона. Это связано с проведением необходимых технических работ по улучшению качества электроснабжения.

2 июня с 08:00 до 18:00 электроэнергию выключат на ул. Макарова, 27а в Днепре.

На следующий день, 3 числа, без света останутся дома Шинна (номерные участки), просп. Богдана Хмельницкого, а также в Днепровском районе – села Обуховка, Орельское. В Павлограде обесточивание коснется улиц Виталия Шкуренко, Почтовой и Сергея Королева.

4 числа плановые работы состоятся на бульваре Звездный, переулках Энергетическом, Звездном, улицах Макарова, Строителей, Призаводской и других в областном центре. Также в Желтых Водах отключение на ул. Сентябрьская, Соборная, Львовская и близлежащих переулках.

5 числа отключат в областном центре по ул. Академика Янгеля, Ивана Франко, Софиевская, просп. Богдана Хмельницкого и других, а также в Павлограде и Криворожском районе.

Важно также отметить, что в г. Павлограде из-за технологического нарушения уже отключено электроснабжение на ряде улиц, в частности, ул. Виталия Шкуренко, Днепровская, Калиновая и другие. Аварийные бригады работают над устранением повреждений.

Графики отключения электроэнергии в июне в Днепре и области могут изменяться в зависимости от обстоятельств. Жителей просят учесть эту информацию для планирования своих дел и приносим извинения за временные неудобства.

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