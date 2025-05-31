Подорожчання продуктів в червні може скласти в середньому 10–15%, а на окремі категорії навіть більше.

Найближчим часом в Україні очікується помітне подорожчання продуктів в червні через низку факторів та причин, повідомляє Politeka.net.

Про це попередив експерт Павло Коваль. Причинами подорожчання стали пізні весняні заморозки, які завдали шкоди врожаю як на території країни, так і в основних країнах-експортерах, а також проблеми з логістикою та обмеження в імпорті.

Передусім подорожчання продуктів в червні станеться на ягоди, овочі та хліб. За його словами, подорожчання продуктів в червні може скласти в середньому 10–15%, а на окремі категорії, зокрема ягоди, кісточкові фрукти та хліб, — навіть більше.

Крім погодних ризиків в Україні, аграрії стикаються із затримкою розвитку врожаю в інших країнах. Зокрема, у Туреччині, одному з ключових постачальників овочів і фруктів в Україну, заморозки пошкодили посіви зелені й фруктів у кількох регіонах. Аналогічна ситуація спостерігається в Албанії, яка експортувала в Україну зелений часник. Погодні проблеми торкнулися й південних областей Європи.

Ці ускладнення можуть спричинити перебої з поставками імпортної продукції, що посилить напруження на внутрішньому ринку. Павло Коваль зазначає: поєднання несприятливої погоди й логістичних викликів може призвести до дефіциту певних товарів та, відповідно, їхнього подорожчання.

Особливе занепокоєння викликає ситуація з хлібом. Найбільше здорожчає житній та пшенично-житній хліб, оскільки постачання житнього борошна з Білорусі та росії припинене, а в Польщі спостерігається дефіцит.

Попри загрозу стрибка цін, експерт заспокоює: значного сплеску не буде, адже ринок орієнтується на реальну купівельну спроможність українців.

Водночас і внутрішній агросектор зазнав збитків. За попередніми оцінками, втрати врожаю можуть сягнути 10%, що наблизить підсумковий обсяг виробництва зернових і олійних культур до рівня минулого року — 73–74 млн тонн.

Джерело.

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