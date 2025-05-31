Подорожание продуктов в июне может составить в среднем 10–15%, а на отдельные категории даже больше.

В ближайшее время в Украине ожидается заметное подорожание продуктов в июне из-за ряда факторов и причин, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредил эксперт Павел Коваль. Причинами подорожания стали поздние весенние заморозки, нанесшие ущерб урожаю как на территории страны, так и в основных странах-экспортерах, а также проблемы с логистикой и ограничения в импорте.

Прежде всего, подорожание продуктов в июне произойдет на ягоды, овощи и хлеб. По его словам, подорожание продуктов в июне может составить в среднем 10–15%, а на отдельные категории, в частности, ягоды, косточковые фрукты и хлеб — даже больше.

Кроме погодных рисков в Украине аграрии сталкиваются с задержкой развития урожая в других странах. В частности, в Турции, одном из ключевых поставщиков овощей и фруктов в Украину, заморозки повредили посевы зелени и фруктов в нескольких регионах. Аналогичная ситуация наблюдается в Албании, экспортировавшей в Украину зеленый чеснок. Погодные проблемы затронули и южные области Европы.

Эти осложнения могут повлечь за собой перебои с поставками импортной продукции, что усилит напряжение на внутреннем рынке. Павел Коваль отмечает: сочетание неблагоприятной погоды и логистических вызовов может привести к дефициту определенных товаров и, соответственно, их росту.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация с хлебом. Больше всего подорожает ржаной и пшенично-ржаной хлеб, поскольку поставки ржаной муки из Беларуси и россии прекращены, а в Польше наблюдается дефицит.

Несмотря на угрозу скачка цен эксперт успокаивает: значительного всплеска не будет, ведь рынок ориентируется на реальную покупательную способность украинцев.

В то же время и внутренний агросектор понес убытки. По предварительным оценкам, потери урожая могут составить 10%, что приблизит итоговый объем производства зерновых и масличных культур к уровню прошлого года — 73–74 млн тонн.

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